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Верратти арестован за вождение в нетрезвом виде

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Футболиста ПСЖ задержали в ночь на 31 октября.
Марко Верратти
Марко Верратти
goal.com

31 октября полузащитника ПСЖ Марко Верратти задержала полиция. Причиной является превышение уровня алкоголя в крови итальянца во время вождения автомобиля, сообщает L`Equipe.

Футболиста отпустили под залог и возбудили против него дело.

Кроме того, ПСЖ оштрафует своего игрока за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что Никласа Бенднера оштрафовали на 50 суток из-за нападения на таксиста.

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Теги: футбол, Марко Верратти, ПСЖ
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Источник: www.lequipe.fr

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