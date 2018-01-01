Верратти арестован за вождение в нетрезвом виде

Футболиста ПСЖ задержали в ночь на 31 октября.

31 октября полузащитника ПСЖ Марко Верратти задержала полиция. Причиной является превышение уровня алкоголя в крови итальянца во время вождения автомобиля, сообщает L`Equipe.

Футболиста отпустили под залог и возбудили против него дело.

Кроме того, ПСЖ оштрафует своего игрока за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что Никласа Бенднера оштрафовали на 50 суток из-за нападения на таксиста.