Кавани осуществил мечту безногого мальчика, сыграв в ним в футбол

Форвард ПСЖ сделал счастливым юного болельщика.

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани нашел время, чтобы поиграть в мяч с безногим мальчишкой, поучаствовав в мероприятии от благотворительного фонда ПСЖ.

"Я испытал одно из самых эмоциональных переживаний в жизни. Вот это сила воли", – сказал после мероприятия Кавани.