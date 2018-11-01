Кавани осуществил мечту безногого мальчика, сыграв в ним в футбол
Форвард ПСЖ сделал счастливым юного болельщика.
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани нашел время, чтобы поиграть в мяч с безногим мальчишкой, поучаствовав в мероприятии от благотворительного фонда ПСЖ.
"Я испытал одно из самых эмоциональных переживаний в жизни. Вот это сила воли", – сказал после мероприятия Кавани.
#PartageonsNosValeurs Pour Ali, cette journée organisée par la @FondationPSG et @Les_Yvelines restera gravée dans sa mémoire !— Les Yvelines (@Les_Yvelines) 31 октября 2018 г.
Un grand merci à @ECavaniOfficial ! pic.twitter.com/Gmy7TZTGBB
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