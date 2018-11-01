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Кавани осуществил мечту безногого мальчика, сыграв в ним в футбол

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Форвард ПСЖ сделал счастливым юного болельщика.
Кавани осуществил мечту безногого мальчика, сыграв в ним в футбол

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани нашел время, чтобы поиграть в мяч с безногим мальчишкой, поучаствовав в мероприятии от благотворительного фонда ПСЖ.

"Я испытал одно из самых эмоциональных переживаний в жизни. Вот это сила воли", – сказал после мероприятия Кавани.

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Теги: Эдинсон Кавани, ПСЖ
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