Кавани: Это неправда, что мы с Неймаром не ладим

Уругваец прокомментировал информацию о том, что у них с Неймаром конфликт.

Футболист ПСЖ Эдинсон Кавани опроверг информацию о том, что они с партнером по команде Неймаром постоянно конфликтуют.

“Если наша совместная игра еще в процессе становления, то это не означает, что мы не ладим. Это неправда“, - цитирует нападающего парижского клуба издание Football Italia.

Ранее сообщалось, что Кавани признан лучшим игроком старше 28 лет.