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Кавани: Это неправда, что мы с Неймаром не ладим

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Уругваец прокомментировал информацию о том, что у них с Неймаром конфликт.
Эдинсон Кавани
Эдинсон Кавани
Getty Images

Футболист ПСЖ Эдинсон Кавани опроверг информацию о том, что они с партнером по команде Неймаром постоянно конфликтуют.

“Если наша совместная игра еще в процессе становления, то это не означает, что мы не ладим. Это неправда“, - цитирует нападающего парижского клуба издание Football Italia.

Ранее сообщалось, что Кавани признан лучшим игроком старше 28 лет.

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Теги: футбол, Лига 1, Эдинсон Кавани, ПСЖ
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Источник: footballitalia.net

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