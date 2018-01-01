Неймар пошутил над Мбаппе на тренировке

Бразилец показал французу, как нужно владеть мячом.

На одной из тренировок ПСЖ Неймар прокинул Киллиану Мбаппе мяч между ног, чем вызвал удивление француза, который даже не понял, что произошло.

Сегодня ПСЖ сыграет свой 3-ий матч группового этапа Лиги чемпионов против Наполи.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Мбаппе выиграл борьбу с Неймаром за любовь фанатов ПСЖ.