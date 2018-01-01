Неймар сделал новые тату с изображением героев комиксов

Человек-паук и Бэтмен украсили спину звездного футболиста.

Нападающий ПСЖ Неймар, который с детства любит две вещи - футбол и комиксы, решил увековечить восторг от выдуманных героев при помощи еще одной своей страсти - татуировок.

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Бразилец набил себе новые тату на спине. Теперь лопатки футболиста украшают изображения Бэтмена и Человека-паука.

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Примечательно, что татуировки Неймар сделал прямо во время игры в покер, о чем рассказал на своей страничке в Instagram мастер, набивавший изображения на спине игрока.

Напомним, форвард ПСЖ Неймар настолько сильно любит комиксы, что даже выпустил собственную серию с собой в главной роли.

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