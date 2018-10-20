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Мбаппе выиграл борьбу с Неймаром за любовь фанатов ПСЖ

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19-летний француз разгромил бразильца в этом матче.
Киллиан Мбаппе и Неймар
Киллиан Мбаппе и Неймар
Getty Images

Французская компания решила выяснить, кто является любимчиком болельщиков ПСЖ и посвятила этому свое исследование.

Очевидно, что главными соперниками в этой битве были Киллиан Мбаппе и Неймар, но результаты оказались неожиданными.

Как сообщает L`Equipe, за Мбаппе проголосовали 61% опрошенных, а Неймару досталось второе место, но с огромным отрывом - 9% голосов. Третье место осталось за Эдинсоном Кавани - 7%.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в Барселону, а одной из причин тому является популярность Киллиана Мбаппе.

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Теги: Киллиан Мбаппе, Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол
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