Мбаппе выиграл борьбу с Неймаром за любовь фанатов ПСЖ

19-летний француз разгромил бразильца в этом матче.

Французская компания решила выяснить, кто является любимчиком болельщиков ПСЖ и посвятила этому свое исследование.

Очевидно, что главными соперниками в этой битве были Киллиан Мбаппе и Неймар, но результаты оказались неожиданными.

Как сообщает L`Equipe, за Мбаппе проголосовали 61% опрошенных, а Неймару досталось второе место, но с огромным отрывом - 9% голосов. Третье место осталось за Эдинсоном Кавани - 7%.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в Барселону, а одной из причин тому является популярность Киллиана Мбаппе.