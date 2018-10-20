Мбаппе выиграл борьбу с Неймаром за любовь фанатов ПСЖ
19-летний француз разгромил бразильца в этом матче.
Французская компания решила выяснить, кто является любимчиком болельщиков ПСЖ и посвятила этому свое исследование.
Очевидно, что главными соперниками в этой битве были Киллиан Мбаппе и Неймар, но результаты оказались неожиданными.
Как сообщает L`Equipe, за Мбаппе проголосовали 61% опрошенных, а Неймару досталось второе место, но с огромным отрывом - 9% голосов. Третье место осталось за Эдинсоном Кавани - 7%.
Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в Барселону, а одной из причин тому является популярность Киллиана Мбаппе.
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