Все начиналось здесь, и начинается снова: крутое промо работы Анри в Монако

Монако снял атмосферное видео с Тьери Анри.

Монако опубликовал атмосферный ролик, героем которого стал молодой игрок. Сам Анри читает за кадром:

"Все начиналось здесь. Работа. Боль. Страсть. Счастье. И уважение. Воспоминания. Все начиналось здесь. И начнется. Снова. Монако навсегда".

Именно в Монако 25 лет назад Анри начинал игровую карьеру – вполне символично, что теперь тут же начинает тренерскую. Тьерри выступал за Монако с 1994 по 1999, победил в чемпионате Франции и кубке страны.

Теперь Тьерри Анри стал новым тренером Монако – вместо уволенного Леонарду Жардима. До этого он работал в молодежке Арсенала и помощником Роберто Мартиеса в сборной Бельгии, но главным будет впервые.