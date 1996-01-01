Неймар расстался со своей возлюбленной

Пара уже третий раз расходится.

Бразильская актриса Бруна Маркезини рассказала в интервью для журнала Vogue, что они расстались с форвардом ПСЖ и сборной Бразилии Неймаром.

"Мы переживаем очень критический и опасный момент в наших отношениях, момент большой ненависти", - отметила Бруна.

Девушка высказала слова любви и уважения к Неймару, но отметила, что именно он стал инициатором разрыва. Кроме того, Бруна уточнила, что это не связано с выборами в Бразилии, как об этом писалось в некоторых СМИ.

"Нет, выборы не имеют к этому никакого отношения", - добавила Маркезини.

Ранее сообщалось, что Неймар развлекся в аравийской пустыне, а Бруна в это время отдыхала на острове Фернанду-ди-Норонья.

Отметим, что Неймар познакомился с Бруной Маркезини в 2013 году. Пара уже неоднократно расходилась – первый перерыв был в 2016 году на пару месяцев, второй в 2017 года на полгода.