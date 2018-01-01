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Анри: Фалькао - харизматичный лидер

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Новый главный тренер Монако рассказал, кто именно поможет клубу двигаться вперед.
Тьерри Анри
Тьерри Анри
https://twitter.com/AS_Monaco

Главный тренер французского Монако Тьерри Анри сказал, что общался с футболистами после своего назначения.

“Монако нужно опуститься на землю. Я объяснил футболистам, что важно иметь желание играть и получать удовольствие от процесса.

Радамель Фалькао - харизматичный лидер команды. Капитан и бомбардир. Мы знаем, что Радамель значит для клуба. Именно он поможет Монако двигаться вперед“, - цитирует специалиста пресс-служба Монако.

Ранее, Реал отказался подписывать Фалькао.

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Теги: футбол, Тьерри Анри, Монако, Радамель Фалькао
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