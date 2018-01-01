Анри: Фалькао - харизматичный лидер

Новый главный тренер Монако рассказал, кто именно поможет клубу двигаться вперед.

Главный тренер французского Монако Тьерри Анри сказал, что общался с футболистами после своего назначения.

“Монако нужно опуститься на землю. Я объяснил футболистам, что важно иметь желание играть и получать удовольствие от процесса.

Радамель Фалькао - харизматичный лидер команды. Капитан и бомбардир. Мы знаем, что Радамель значит для клуба. Именно он поможет Монако двигаться вперед“, - цитирует специалиста пресс-служба Монако.

Ранее, Реал отказался подписывать Фалькао.