Неймар рассказал, кто является его кумиром

И объяснил, почему взял 10-ый номер.

Нападающий ПСЖ Неймар признался, что его кумиром всегда был Робиньо, поэтому в Сантосе он играл под 7 номером. Но после возвращения Неймар решил проявить уважение и отдать номер владельцу. После этого бразилец играл под номером 11, который стал его вторым любимым.

“Когда Луис Фелипе Сколари распределял номера в сборной Бразилии, я сказал ему, что мне нравятся 7-й и 11-й. Но Дани Алвес убедил меня взять именно десятку“, - цитирует Неймара издание UOL.

Ранее сообщалось, что Неймар может вернуться в Барселону.