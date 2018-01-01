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Неймар рассказал, кто является его кумиром

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И объяснил, почему взял 10-ый номер.
Неймар
Неймар
goal.com

Нападающий ПСЖ Неймар признался, что его кумиром всегда был Робиньо, поэтому в Сантосе он играл под 7 номером. Но после возвращения Неймар решил проявить уважение и отдать номер владельцу. После этого бразилец играл под номером 11, который стал его вторым любимым.

“Когда Луис Фелипе Сколари распределял номера в сборной Бразилии, я сказал ему, что мне нравятся 7-й и 11-й. Но Дани Алвес убедил меня взять именно десятку“, - цитирует Неймара издание UOL.

Ранее сообщалось, что Неймар может вернуться в Барселону.

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Теги: футбол, Неймар, Робиньо, сборная Бразилии по футболу
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