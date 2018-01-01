Буффон: Мбаппе заслуживает получить Золотой мяч, ведь он - феномен

Легендарный голкипер высказал свое мнение относительно юного форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Буффон поделился своим мнением о нападающем команды Килиане Мбаппе и подчеркнул, что 19-летний футболист заслуживает получить Золотой мяч.

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“Учитывая его качества, то, что он показывает на поле, и то, какую роль он сыграл в сборной Франции на чемпионате мира, могу сказать, что Мбаппе заслуживает Золотой мяч, ведь он - феномен.

У Килиана выдающийся талант, я редко встречал таких техничных футболистов. В Италии его сравнивают с Баджо, Дель Пьеро и Тотти.

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Если он сохранит свое желание быть лучшим, сохранит тот энтузиазм, с которым он играет, и то поведение, которое он демонстрирует как футболист и как человек, то сможет играть очень много лет на самом высоком уровне“, – приводит слова Буффона Goal.com.

Напомним, форвард ПСЖ Килиан Мбаппе попал в список номинантов на Золотой мяч. Церемония награждения состоится 3 декабря в Париже.

Отмечалось, что Мбаппе стал седьмым игроком в истории ПСЖ, оформившим покер в Лиге 1.

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