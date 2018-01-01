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Один из лидеров ПСЖ собирается покинуть клуб - СМИ

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Эдинсон Кавани планирует уйти из команды следующим летом.
Эдинсон Кавани
Эдинсон Кавани
Getty Images

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани не хочет подписывать новый контракт с клубом и собирается покинуть команду.

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По информации La Gazzetta dello Sport, лучший бомбардир в истории парижского клуба недоволен своим текущим положением в команде, а также его не устраивает то, что звезды ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе не хотят взаимодействовать с ним на поле.

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Контракт Кавани с ПСЖ рассчитан до конца сезона 2019/20, однако он готов сменить клубную прописку уже следующим летом.

В текущем сезоне уругваец провел 6 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, форвард ПСЖ Неймар требовал у руководства клуба заменить Эдинсона Кавани на Луиса Суареса.

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Теги: Эдинсон Кавани, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол
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