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Неймар вместе с сексуальной моделью стал лицом известного бренда одежды

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Бразилец принял участие в фотосессии с американской моделью Эмили Ратаковски.
Неймар и Эмрата
Неймар и Эмрата
instagram.com/neymarjr/

Звездный форвард ПСЖ Неймар стал лицом популярного бренда одежды REPLAY.

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Футболист принял участие в модной фотосессии. Компанию ему составила известная американская модель Эмили Ратаковски, известная также как Эмрата. Неймар поделился несколькими снимками на своей страничке в Instagram.

Неймар и Эмрата
Неймар и Эмрата
instagram.com/emrata/

На съемках, которые проходили в Париже, присутствовал владелец компании Маттео.

Неймар, Маттео и Эмрата
Неймар, Маттео и Эмрата
instagram.com/replay/

“В Париже сегодня с особенным парнем Неймаром для особенного проекта!“, - написала Эмрата на своей страничке в Instagram.

Неймар
Неймар
instagram.com/neymarjr/

Смотрите также фотогалерею сексуальной модели Эмили Ратаковски.

Ранее сообщалось, что Неймар снялся в трогательной рекламе для компании Gillete, в котором объяснил свои частые падения на газон.

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Теги: Неймар, ПСЖ, вне игры, девушка, Эмили Ратаковски, фотосессия, футбол
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