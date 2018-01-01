Неймар вместе с сексуальной моделью стал лицом известного бренда одежды
Звездный форвард ПСЖ Неймар стал лицом популярного бренда одежды REPLAY.
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Футболист принял участие в модной фотосессии. Компанию ему составила известная американская модель Эмили Ратаковски, известная также как Эмрата. Неймар поделился несколькими снимками на своей страничке в Instagram.
На съемках, которые проходили в Париже, присутствовал владелец компании Маттео.
“В Париже сегодня с особенным парнем Неймаром для особенного проекта!“, - написала Эмрата на своей страничке в Instagram.
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Ранее сообщалось, что Неймар снялся в трогательной рекламе для компании Gillete, в котором объяснил свои частые падения на газон.
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