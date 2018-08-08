Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Мбаппе вернулся в ПСЖ и первым делом выложил фото с Неймаром

Комментариев: 1
Чемпион мира приступил к тренировкам с командой.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
twitter.com/KMbappe

Юный нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который находился в длительном отпуске после победы на ЧМ-2018 в составе сборной Франции, вернулся в расположение команды.

Читай также: Стало известно, сколько Тухель зарабатывает в ПСЖ

19-летний футболист первым делом выложил совместное фото со своим партнером по команде и хорошим другом - Неймаром.

"Вернулся на поле", - написал Мбаппе под публикацией.

Неймар и Килиан Мбаппе
Неймар и Килиан Мбаппе
twitter.com/KMbappe

Также форвард поделился фотографией со всей командой.

ПСЖ готовится к новому сезону
ПСЖ готовится к новому сезону
twitter.com/KMbappe

На официальной страничке ПСЖ в Twitter появилось видео с тренировки команды, которое начинается с того, как Мбаппе и Неймар фотографируются.

Напомним, звездный форвард ПСЖ Неймар также недавно присоединился к команде в Китае, чтобы принять участие в матче за Суперкубок Франции против Монако.

Отметим, что парижане без проблем выиграли очередной трофей.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Килиан Мбаппе, Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, тренировка, фото
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  08.08.2018, 09:07
Оценка:  0
гость
авто....р с головой лучше дружи.первым делом
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь