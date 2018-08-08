Мбаппе вернулся в ПСЖ и первым делом выложил фото с Неймаром
Юный нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который находился в длительном отпуске после победы на ЧМ-2018 в составе сборной Франции, вернулся в расположение команды.
Читай также: Стало известно, сколько Тухель зарабатывает в ПСЖ
19-летний футболист первым делом выложил совместное фото со своим партнером по команде и хорошим другом - Неймаром.
"Вернулся на поле", - написал Мбаппе под публикацией.
Также форвард поделился фотографией со всей командой.
На официальной страничке ПСЖ в Twitter появилось видео с тренировки команды, которое начинается с того, как Мбаппе и Неймар фотографируются.
Après les petites festivités pour nos vainqueurs de la #WorldCup 🇫🇷, retour à l'entraînement ! 🔙— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 7 августа 2018 г.
Avec le sourire bien sûr 😁
🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/LfneJaDYmk
Напомним, звездный форвард ПСЖ Неймар также недавно присоединился к команде в Китае, чтобы принять участие в матче за Суперкубок Франции против Монако.
Отметим, что парижане без проблем выиграли очередной трофей.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил