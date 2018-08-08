Мбаппе вернулся в ПСЖ и первым делом выложил фото с Неймаром

Чемпион мира приступил к тренировкам с командой.

Юный нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который находился в длительном отпуске после победы на ЧМ-2018 в составе сборной Франции, вернулся в расположение команды.

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19-летний футболист первым делом выложил совместное фото со своим партнером по команде и хорошим другом - Неймаром.

"Вернулся на поле", - написал Мбаппе под публикацией.

Неймар и Килиан Мбаппе twitter.com/KMbappe

Также форвард поделился фотографией со всей командой.

ПСЖ готовится к новому сезону twitter.com/KMbappe

На официальной страничке ПСЖ в Twitter появилось видео с тренировки команды, которое начинается с того, как Мбаппе и Неймар фотографируются.

Après les petites festivités pour nos vainqueurs de la #WorldCup 🇫🇷, retour à l'entraînement ! 🔙

Avec le sourire bien sûr 😁



🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/LfneJaDYmk — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 7 августа 2018 г.

Напомним, звездный форвард ПСЖ Неймар также недавно присоединился к команде в Китае, чтобы принять участие в матче за Суперкубок Франции против Монако.

Отметим, что парижане без проблем выиграли очередной трофей.

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