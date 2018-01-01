Неймар присоединился к ПСЖ в Китае
Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар прибыл в расположение парижского клуба в Китае.
Форварда с радостью встретил главный тренер команды Томас Тухель, считающий, что у него особая связь с футболистом.
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Поприветствовать бразильца в команде пришли его одноклубники, среди которых был замечен легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, недавно ставший игроком ПСЖ.
Также на встречу с Неймаром пришел Марко Верратти, Анхель Ди Мария и Тиаго Силва.
Специально для звездного нападающего ПСЖ опубликовал видео его прибытия в расположение команды.
🔙😄— Paris Saint-Germain 🇫🇷 (@PSG_inside) 2 августа 2018 г.
Le retour de @neymarjr ⚡🔴🔵
🇨🇳 #NJRinChina pic.twitter.com/kvzyLCCOdh
ПСЖ находится в Китае, где в субботу, 4 августа, проведет матч с Монако за Суперкубок Франции на стадионе в Шеньжене.
Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар в трогательном ролике объяснил, почему он часто падает на газон.
Отмечалось, что бразилец занял шестое место в финале престижного покерного турнира.
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