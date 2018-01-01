Неймар присоединился к ПСЖ в Китае

Звездный форвард ПСЖ прибыл в расположение команды.

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар прибыл в расположение парижского клуба в Китае.

Форварда с радостью встретил главный тренер команды Томас Тухель, считающий, что у него особая связь с футболистом.

Неймар и Томас Тухель instagram.com/psg/

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Поприветствовать бразильца в команде пришли его одноклубники, среди которых был замечен легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, недавно ставший игроком ПСЖ.

Неймар, Анхель Ди Мария и Джанлуиджи Буффон instagram.com/psg/

Также на встречу с Неймаром пришел Марко Верратти, Анхель Ди Мария и Тиаго Силва.

Неймар и Марко Верратти instagram.com/psg/

Специально для звездного нападающего ПСЖ опубликовал видео его прибытия в расположение команды.

ПСЖ находится в Китае, где в субботу, 4 августа, проведет матч с Монако за Суперкубок Франции на стадионе в Шеньжене.

Неймар и Тиаго Силва instagram.com/psg/

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар в трогательном ролике объяснил, почему он часто падает на газон.

Отмечалось, что бразилец занял шестое место в финале престижного покерного турнира.

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