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Неймар присоединился к ПСЖ в Китае

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Звездный форвард ПСЖ прибыл в расположение команды.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар прибыл в расположение парижского клуба в Китае.

Форварда с радостью встретил главный тренер команды Томас Тухель, считающий, что у него особая связь с футболистом.

Неймар и Томас Тухель
Неймар и Томас Тухель
instagram.com/psg/

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Поприветствовать бразильца в команде пришли его одноклубники, среди которых был замечен легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, недавно ставший игроком ПСЖ.

Неймар, Анхель Ди Мария и Джанлуиджи Буффон
Неймар, Анхель Ди Мария и Джанлуиджи Буффон
instagram.com/psg/

Также на встречу с Неймаром пришел Марко Верратти, Анхель Ди Мария и Тиаго Силва.

Неймар и Марко Верратти
Неймар и Марко Верратти
instagram.com/psg/

Специально для звездного нападающего ПСЖ опубликовал видео его прибытия в расположение команды.

ПСЖ находится в Китае, где в субботу, 4 августа, проведет матч с Монако за Суперкубок Франции на стадионе в Шеньжене.

Неймар и Тиаго Силва
Неймар и Тиаго Силва
instagram.com/psg/

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар в трогательном ролике объяснил, почему он часто падает на газон.

Отмечалось, что бразилец занял шестое место в финале престижного покерного турнира.

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Теги: Неймар, Анхель Ди Мария, Тиаго Силва, Марко Верратти, Томас Тухель, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол
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