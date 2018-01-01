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Легенда Челси во время отпуска в Португалии посетил тренировку Марселя

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Джон Терри отвлекся от развлечений на пляже, чтобы понаблюдать за тренировкой французского клуба.
Джон Терри с супругой Тони
Джон Терри с супругой Тони
Getty Images

Легендарный защитник Челси Джон Терри проводит свободное время вместе со своей супругой Тони и двойняшками Джорджи и Саммер.

Джон Терри с супругой Тони
Джон Терри с супругой Тони
thesun.co.uk

Счастливая семья была замечена на пляже в Португалии. Терри прекрасно проводит время - загорает под солнцем, играет вместе с детьми и купается в чистейшей морской воде.

Джон Терри с детьми
Джон Терри с детьми
thesun.co.uk

Будущее Терри остается под вопросом - после одного сезона в Астон Вилле он покинул команду, а руководство Sky Sports пытается привлечь его в качестве эксперта.

Джон Терри с супругой Тони
Джон Терри с супругой Тони
thesun.co.uk

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Пока Терри определяется с дальнейшей карьерой, он на один день прервал свой отпуск с женой, чтобы посетить тренировку французского Марселя, находящегося в Португалии на сборах. Видео появилось на официальной страничке клуба в Twitter.

Терри присутствовал в качестве зрителя, пообщался с тренерами и игроками. На данный момент нет информации о его работе в клубе, однако такая вероятность существует.

Ранее сообщалось, что игрок Реала Лука Модрич проводит отпуск в Италии на фоне слухов о его сенсационном переходе в Интер.

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Теги: Марсель, чемпионат Франции по футболу, Джон Терри, футбол, вне игры, отпуск
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