Легенда Челси во время отпуска в Португалии посетил тренировку Марселя
Легендарный защитник Челси Джон Терри проводит свободное время вместе со своей супругой Тони и двойняшками Джорджи и Саммер.
Счастливая семья была замечена на пляже в Португалии. Терри прекрасно проводит время - загорает под солнцем, играет вместе с детьми и купается в чистейшей морской воде.
Будущее Терри остается под вопросом - после одного сезона в Астон Вилле он покинул команду, а руководство Sky Sports пытается привлечь его в качестве эксперта.
Читай также: Экс-капитан Челси хочет начать тренерскую карьеру в бывшем клубе
Пока Терри определяется с дальнейшей карьерой, он на один день прервал свой отпуск с женой, чтобы посетить тренировку французского Марселя, находящегося в Португалии на сборах. Видео появилось на официальной страничке клуба в Twitter.
⚽️ 🇵🇹— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 31 июля 2018 г.
L'entrainement d'hier en images 🎥
👋 John Terry pic.twitter.com/BhezosbVkz
Терри присутствовал в качестве зрителя, пообщался с тренерами и игроками. На данный момент нет информации о его работе в клубе, однако такая вероятность существует.
Ранее сообщалось, что игрок Реала Лука Модрич проводит отпуск в Италии на фоне слухов о его сенсационном переходе в Интер.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил