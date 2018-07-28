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Легендарный 51-летний экс-футболист был замечен с молодой подругой и маленькой дочерью

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Давид Жинола проводит время в Лондоне со своей девушкой и их дочерью.
Давид Жинола с девушкой и дочерью
Давид Жинола с девушкой и дочерью
thesun.co.uk

Известный в прошлом футболист Давид Жинола в 51 год стал отцом. Футболисту родила дочь его 28-летняя девушка Майова.

Пара вместе с маленькой дочерью была замечена в Лондоне. Жинола выглядел счастливым и с радостью проводил время со своей дочерью, которая родилась в феврале этого года.

Давид Жинола с дочерью
Давид Жинола с дочерью
thesun.co.uk

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Об отношениях Жинолы с моделью, которая младше его на 23 года, стало известно через месяц после того, как он перенес остановку сердца и был госпитализирован.

Незадолго до этого он разошелся со своей первой женой Каролин, с которой воспитал двоих детей.

Давид Жинола с дочерью
Давид Жинола с дочерью
thesun.co.uk

Фотографией Жинолы с дочкой поделилась его девушка на своей страничке в Instagram.

 

💙💙💙💙💙 EVER 💙💙💙💙💙

Публикация от MAËVA (@maevadenat12)

Жинола был известен по своим выступлениям за сборную Франции. На клубном уровне выступал за ПСЖ, Ньюкасл, Тоттенхэм, Астон Виллу и Эвертон.

Ранее сообщалось, что легендарный игрок сборной Англии Тедди Шерингем в 51 год в третий раз станет отцом.

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Теги: Давид Жинола, ПСЖ, сборная Франции, футбол, вне игры, дочь, фото
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