Легендарный 51-летний экс-футболист был замечен с молодой подругой и маленькой дочерью
Известный в прошлом футболист Давид Жинола в 51 год стал отцом. Футболисту родила дочь его 28-летняя девушка Майова.
Пара вместе с маленькой дочерью была замечена в Лондоне. Жинола выглядел счастливым и с радостью проводил время со своей дочерью, которая родилась в феврале этого года.
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Об отношениях Жинолы с моделью, которая младше его на 23 года, стало известно через месяц после того, как он перенес остановку сердца и был госпитализирован.
Незадолго до этого он разошелся со своей первой женой Каролин, с которой воспитал двоих детей.
Фотографией Жинолы с дочкой поделилась его девушка на своей страничке в Instagram.
Жинола был известен по своим выступлениям за сборную Франции. На клубном уровне выступал за ПСЖ, Ньюкасл, Тоттенхэм, Астон Виллу и Эвертон.
Ранее сообщалось, что легендарный игрок сборной Англии Тедди Шерингем в 51 год в третий раз станет отцом.
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