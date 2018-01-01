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Стало известно, сколько Тухель зарабатывает в ПСЖ

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Стали известны детали контракта Томаса Тухеля с ПСЖ.
Томас Тухель
Томас Тухель
Getty Images

Французские журналисты раскрыли подробности соглашения главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля с клубом.

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По информации L’Equipe, зарплата немецкого специалиста составляет 420 тысяч евро в месяц до уплаты налогов. Таким образом, в год 44-летний наставник зарабатывает около 5 миллионов евро.

Издание отмечает, что экс-тренер ПСЖ Унаи Эмери получал примерно такую же зарплату, а Карло Анчелотти имел 500 тысяч евро в месяц чистыми.

Напомним, Томас Тухель возглавил ПСЖ в середине мая. Бывший тренер парижского клуба Унаи Эмери стал новым главным тренером лондонского Арсенала.

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Теги: Томас Тухель, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, контракт
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