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Неймар стал героем трогательного рекламного ролика

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Звездный бразилец раскрыл душу в рекламе Gillette.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар стал героем рекламного ролика Gillette Brasil, в котором много философствовал и рассказал, что готов стать новым человеком.

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“Внутри меня живет маленький мальчик. Иногда он ослепляет всех своим великолепием, а иногда – раздражает. Я сражаюсь за то, чтобы этот мальчик был жив.

Вы думаете, что я слишком часто падаю на газон. Но правда заключается в том, что я не падаю – я распадаюсь на части. И это ранит меня сильнее, чем то, когда мне наступают на лодыжку, на которой я перенес операцию.

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Мне понадобилось время, чтобы принять критику. Мне понадобилось время, чтобы посмотреть на себя в зеркало и стать новым человеком. Но теперь я здесь, и мое сердце широко распахнуто. Да, я упал, но тот, кто упал, может подняться.

Вы можете бросать в меня камни или отложить их в сторону, чтобы помочь мне подняться. Ведь, друг, когда я встану на ноги - со мной поднимется вся страна“, - говорит Неймар в ролике.

Напомним, в Мексике развлекали публику, пародируя Неймара.

Отмечалось, что звездного бразильца спародировали игроки Зенита и теннисист на Уимблдоне.

Позже сам Неймар принял участие в троллинг-челлендже себя.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, сборная Бразилии, футбол, вне игры, видео, реклама
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