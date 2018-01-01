Неймар стал шестым на престижном покерном турнире
Бразилец занял шестое место среди 288 участников турнира.
В Сан-Пауло (Бразилия) прошел крупный покерный турнир High Roller BSOP São Paulo. Среди 288 участников оказался звездный футболист Неймар.
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Форвард ПСЖ сумел пройти в финал турнира, несмотря на высокую конкуренцию. На финальной стадии соревнований Неймар занял шестое место. Для того, чтобы попасть на турнир, футболист сделал взнос в размере 1 877 долларов. Его выигрыш составил 21 308 долларов.
“Я впервые принял участие в этом турнире, и очень рад, что попал в финал. Это новый опыт для меня“, - приводит слова Неймара ESPN.
Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Неймар не собирается покидать команду.
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