ПСЖ представил новую гостевую форму на сезон 2018/19
Парижане будут играть в гостях в экипировке белого цвета.
ПСЖ презентовал новый комплект гостевой формы, в которой будет играть в сезоне 2018/19.
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Экипировка парижского клуба выполнена в белом цвете и дополнена золотыми нашивками. По словам разработчиков, цвет формы соответствует знаменитым памятникам Парижа.
Техническим спонсором ПСЖ выступает Nike, и по словам креативного директора компании, новая форма станет началом триумфа парижан.
Как сообщает пресс-служба клуба, форма уже поступила в продажу в официальном магазине клуба.
Напомним, юный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в сезоне 2018/19 не только будет выступать в новой форме, но и под новым номером.
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