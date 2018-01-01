ПСЖ близок к подписанию игрока Баварии
Жером Боатенг может продолжить карьеру во Франции.
ПСЖ ведет переговоры с Баварией по трансферу защитника Жерома Боатенга.
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По информации Sky Sport, переговоры находятся на продвинутой стадии и в течение ближайших дней будет оформлен переход футболиста.
Ожидается, что за игрока сборной Германии парижане заплатят 60-70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что интерес к защитнику Баварии Жерому Боатенгу проявляет Манчестер Юнайтед.
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