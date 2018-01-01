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ПСЖ близок к подписанию игрока Баварии

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Жером Боатенг может продолжить карьеру во Франции.
Жером Боатенг
Жером Боатенг
Getty Images

ПСЖ ведет переговоры с Баварией по трансферу защитника Жерома Боатенга.

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По информации Sky Sport, переговоры находятся на продвинутой стадии и в течение ближайших дней будет оформлен переход футболиста.

Ожидается, что за игрока сборной Германии парижане заплатят 60-70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к защитнику Баварии Жерому Боатенгу проявляет Манчестер Юнайтед.

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Теги: ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, трансфер, Жером Боатенг, Бавария, чемпионат Германии по футболу, футбол
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