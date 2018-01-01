Мбаппе назвал претендентов на Золотой мяч и не включил в список Месси

Юный чемпион мира Килиан Мбаппе считает, что Лионель Месси не сможет составить конкуренцию в борьбе за Золотой мяч.

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе пообщался с журналистами издания France Football, которое вручает Золотой мяч лучшему игроку Европы. 19-летний футболист назвал своих фаворитов в борьбе за этот трофей.

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В список француза попали его товарищ по команде Неймар, новичок Ювентуса Криштиану Роналду, звезда сборной Хорватии Лука Модрич и партнер Мбаппе по сборной Франции Рафаэль Варан. Последним кандидатом нападающий назвал себя.

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А вот Лионеля Месси в списке Мбаппе не оказалось. На данный момент француз считает, что лидер Барселоны не дотягивает до звания лучшего игрока Европы.

Напомним, 19-летний форвард Килиан Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Также Мбаппе был признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018 и стал вторым после Пеле самым молодым автором гола в финале мундиаля.

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич получил Золотой мяч ЧМ-2018.

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