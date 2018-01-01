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Мбаппе пообщался с игроком Челси о трансфере в ПСЖ

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Килиан Мбаппе пытается уговорить своего партнера по сборной Франции перейти в парижский клуб.
Н'Голо Канте
Н'Голо Канте
Getty Images

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, что во время чемпионата мира в России пообщался со своим партнером по сборной Франции Н'Голо Канте о его переходе из Челси в парижский клуб.

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“Президент ПСЖ консультировался со мной по поводу трансфера Канте. Я пообщался с Н'Голо во время чемпионата мира. Это был короткий разговор, ведь у нас была борьба за Кубок мира, а я знаю, что бывает, когда тебя достают трансферной чепухой.

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В итоге я оставил ему записку в кармане. Я рассчитывал, что он обнаружит ее, когда вернется домой и даст свой ответ“, - приводит слова Мбаппе France Football.

Напомним, у полузащитника Челси и сборной Франции Н'Голо Канте умер брат перед стартом ЧМ-2018. Однако он приехал в расположение национальной команды и помог Франции стать чемпионом мира.

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Теги: Килиан Мбаппе, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, трансфер, Н'Голо Канте, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры
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