Мбаппе сменил игровой номер в ПСЖ
Юный чемпион мира выбрал себе новый игровой номер.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе решил сменить игровой номер.
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По информации Le Parisien, начиная с сезона 2018/19 19-летний форвард будет выходить на поле в футболке с номером 7.
После перехода из Монако Мбаппе играл под 29-м номером, под которым он выступал за “монегасков“.
Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе не собирается покидать команду ради трансфера в Реал.
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