Неймар заявил, что не уйдет из ПСЖ

Бразилец не собирается покидать Париж.

Форвард ПСЖ Неймар сообщил, что этим летом он не собирается покидать парижский клуб, хотя в СМИ активно писали о его возможном трансфере в Реал.

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"Я остаюсь в ПСЖ. Я пришел в эту команду ради нового вызова в карьере и достижения новых результатов. Я надеюсь, что мы проведем успешный сезон.

Пресса любит разносить слухи, но всем известно, как много для меня значит ПСЖ", - приводит слова Неймара FOX Sports.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ не против продать Неймара, но не отпустит из команды Килиана Мбаппе.

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