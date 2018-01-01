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ПСЖ может отпустить Неймара, но не продаст Мбаппе

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ПСЖ лишило Неймара статуса "непродаваемого".
Неймар
Неймар
Getty Images

ПСЖ готов рассмотреть вариант с продажей бразильского форварда Неймара.

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По информации The Sun, парижане не против отпустить футболиста, если получат выгодное предложение. Отмечается, что теперь главной целью клуба является удержание Килиана Мбаппе, который стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Издание отмечает, что Неймар согласен оставаться в Париже, если он по-прежнему будет иметь VIP-статус. Об этом сообщил его отец.

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Решение о продаже Неймара будет принимать главный тренер ПСЖ Томас Тухель. Именно за ним руководство клуба оставило последнее слово.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе не собирается покидать ПСЖ ради Реала.

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Теги: Неймар, Килиан Мбаппе, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, трансфер
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