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Мбаппе перебил ставку Неймара на аукционе и купил скульптуру гориллы за 550 тысяч

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ПСЖ провел ежегодный благотворительный аукцион.
Киллиан Мбаппе купил скульптуру гориллы
Киллиан Мбаппе купил скульптуру гориллы
instagram.com/fondationpsg/

ПСЖ провел свой пятый ежегодный благотворительный аукцион, на котором присутствовал президент клуба, футболисты со своими парами и многие известные во Франции персоны. Мероприятие проходило на стадионе команды Парк де Пренс.

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Одним из лотов аукциона была скульптура Кинг-Конга. Приобрести ее пытались Неймар и Киллиан Мбаппе. В конечном итоге горилла досталась 19-летнему французу, который заплатил за нее 550 тысяч евро.

В общей сложности было выручено 1 миллион 645 тысяч евро. Для сравнения, в прошлом году во время аукциона было выручено 600 тысяч евро. Эти средства пойдут на нужды социальных проектов фонда ПСЖ.

Ранее сообщалось, что форвард Ливерпуля Мохамед Салах построит завод, чтобы обеспечить родную деревню питьевой водой.

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Теги: Киллиан Мбаппе, Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, вне игры, аукцион
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