Мбаппе перебил ставку Неймара на аукционе и купил скульптуру гориллы за 550 тысяч
ПСЖ провел свой пятый ежегодный благотворительный аукцион, на котором присутствовал президент клуба, футболисты со своими парами и многие известные во Франции персоны. Мероприятие проходило на стадионе команды Парк де Пренс.
🍸💫🔝— Fondation PSG (@FondationPSG) 16 мая 2018 г.
Le cinquième gala annuel de la @FondationPSG au Parc ! 😀#UnDînerDeRêves pic.twitter.com/L7q4R1mMnD
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Одним из лотов аукциона была скульптура Кинг-Конга. Приобрести ее пытались Неймар и Киллиан Мбаппе. В конечном итоге горилла досталась 19-летнему французу, который заплатил за нее 550 тысяч евро.
Le Wild Kong PSG mis aux enchères par @Artcurial est remporté par..... @KMbappe de peu face à @neymarjr !#UnDînerDeRêves pic.twitter.com/KZB6N2u36r— Fondation PSG (@FondationPSG) 15 мая 2018 г.
В общей сложности было выручено 1 миллион 645 тысяч евро. Для сравнения, в прошлом году во время аукциона было выручено 600 тысяч евро. Эти средства пойдут на нужды социальных проектов фонда ПСЖ.
Ранее сообщалось, что форвард Ливерпуля Мохамед Салах построит завод, чтобы обеспечить родную деревню питьевой водой.
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