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Легенда Барселоны: Неймар никогда не выиграет ничего значимого с ПСЖ

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Легендарный бразилец Ривалдо считает, что Неймару необходимо покинуть ПСЖ в ближайшее время.
Неймар
Неймар
Getty Images

Именитый экс-форвард Барселоны и обладатель Золотого мяча-1999 Ривалдо заявил, что его соотечественнику Неймару необходимо уйти из ПСЖ и присоединиться к испанскому или английскому клубу.

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“Дело в том, что Неймар больше никогда не выиграет ничего значимого с ПСЖ. И находясь в Париже он не сможет выиграть Лигу чемпионов - самый важный клубный турнир.

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Чемпионат Франции гораздо ниже уровнем по сравнению с испанской и английской лигами. В командах из Англии или Испании можно бороться за трофей, но ПСЖ - это клуб без истории“, - приводит слова Ривалдо La Gazzetta dello Sport.

Напомним, легендарный бразильский экс-футболист Роналдо считает, что переход Неймара из ПСЖ в Реал этим летом невозможен.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, Ривалдо
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