Томас Тухель хочет, чтобы Неймар оставался в команде.

ПСЖ уже объявил имя нового главного тренера, который заменит Унаи Эмери.

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Эту должность займет немецкий специалист Томас Тухель. Перед назначением Тухель прибыл в Париж, где у него прошла тайная встреча с лидером команды Неймаром.

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Как сообщает Süddeutsche Zeitung, после встречи Тухель обсудил будущее футболиста с руководством клуба и парижане пообещали наставнику, что они не продадут форварда в другой клуб этим летом.

Сейчас Тухель находится в Бельгии, где проходит интенсивный курс по изучению французского языка.

Напомним, бразильский нападающий Неймар признался, что его раздражают разговоры о возможном трансфере в Реал или Манчестер Юнайтед.

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