ПСЖ пообещал новому тренеру не продавать Неймара
ПСЖ уже объявил имя нового главного тренера, который заменит Унаи Эмери.
Читай также: ПСЖ опровергнул возможность продажи Неймара
Эту должность займет немецкий специалист Томас Тухель. Перед назначением Тухель прибыл в Париж, где у него прошла тайная встреча с лидером команды Неймаром.
Читай также: Неймар признался, что у него остался страх вновь получить травму
Как сообщает Süddeutsche Zeitung, после встречи Тухель обсудил будущее футболиста с руководством клуба и парижане пообещали наставнику, что они не продадут форварда в другой клуб этим летом.
Сейчас Тухель находится в Бельгии, где проходит интенсивный курс по изучению французского языка.
Напомним, бразильский нападающий Неймар признался, что его раздражают разговоры о возможном трансфере в Реал или Манчестер Юнайтед.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил