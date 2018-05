Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери удостоился престижной индивидуальной награды.

По итогам сезона Эмери был назван лучшим тренером чемпионата Франции. Этот год стал последним для специалиста у руля ПСЖ - после двух сезонов в парижском клубе он покидает должность.

🏆🥇 #TrophéesUNFP @UnaiEmery_ named @Ligue1_ENG Coach of the Season 🏆🤵 pic.twitter.com/cREDICb0Ut

Кроме того, индивидуальную награду по итогам сезона 2017/18 получил юный форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе, который стал лучшим молодым игроком Лиги 1. В текущем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе провел 27 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

🏆🥇 #TrophéesUNFP@KMbappe collects his Best Young Player of the Season award 😁 pic.twitter.com/bCLw4piPE4