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Эмери - лучший тренер Лиги 1 в сезоне 2017/18

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Наставник ПСЖ Унаи Эмери стал лучшим тренером чемпионата Франции.
Унаи Эмери
Унаи Эмери
twitter.com/PSG_English

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери удостоился престижной индивидуальной награды.

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По итогам сезона Эмери был назван лучшим тренером чемпионата Франции. Этот год стал последним для специалиста у руля ПСЖ - после двух сезонов в парижском клубе он покидает должность.

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Кроме того, индивидуальную награду по итогам сезона 2017/18 получил юный форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе, который стал лучшим молодым игроком Лиги 1. В текущем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе провел 27 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что лучшим игроком чемпионата Франции в этом сезоне был признан звездный форвард ПСЖ Неймар.

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Теги: Унаи Эмери, Киллиан Мбаппе, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, награда
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