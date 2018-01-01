Неймар: Мне надоело говорить о трансфере в Реал или МЮ

Форвард ПСЖ не хочет обсуждать слухи о трансфере.

Нападающий ПСЖ Неймар сообщил, что он уже устал от слухов о его возможном трансфере этим летом. Бразилец утверждает, что сейчас он занят лишь окончательным восстановлением от травмы и подготовкой к чемпионату мира в России.

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"Реал или Манчестер Юнайтед? Ни для кого не секрет, зачем я перешел в ПСЖ. Люди знают о моих целях, и главная цель на данный момент - это чемпионат мира. Сейчас не время говорить о переходе, мне уже надоело говорить о трансфере в Реал или МЮ", - приводит слова Неймара Marca.

Ранее сообщалось, что отец Неймара обратился к футбольному агенту Пини Захави с просьбой оформить трансфер сына.

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