Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Неймар стал лучшим игроком сезона в чемпионате Франции

Комментариев: 0
Несмотря на серьезную травму и отсутствие на поле в течение трех последних месяцев Неймар стал лучшим игроком по итогам сезона.
Роналдо вручил Неймару приз лучшему игроку сезона в Лиге 1
Роналдо вручил Неймару приз лучшему игроку сезона в Лиге 1
instagram.com/neymarjr/

Форвард ПСЖ Неймар был признан лучшим футболистом Лиги 1 по итогам сезона 2017/18.

Читай также: Заслуженное признание: Салаха назвали лучшим игроком года в Ливерпуле

Бразилец пропустил три последних месяца из-за травмы, однако все равно сумел завоевать эту награду. В текущем сезоне Неймар провел 20 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 20 голов и отдал 16 результативных передач.

Читай также: У Неймара и Кавани был конфликт в начале сезона

“Очень рад получить эту награду. Благодарю моих товарищей по команде и весь технический персонал, без вас я бы не смог получить этот приз из рук феноменального Роналдо“, - написал Неймар на своей страничке в Twitter.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар попросил руководство клуба о трансфере в Реал, однако парижский клуб отрицает любую возможность продажи футболиста.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, вне игры, награда
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь