Несмотря на серьезную травму и отсутствие на поле в течение трех последних месяцев Неймар стал лучшим игроком по итогам сезона.

Форвард ПСЖ Неймар был признан лучшим футболистом Лиги 1 по итогам сезона 2017/18.

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Бразилец пропустил три последних месяца из-за травмы, однако все равно сумел завоевать эту награду. В текущем сезоне Неймар провел 20 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 20 голов и отдал 16 результативных передач.

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“Очень рад получить эту награду. Благодарю моих товарищей по команде и весь технический персонал, без вас я бы не смог получить этот приз из рук феноменального Роналдо“, - написал Неймар на своей страничке в Twitter.

Muito feliz pelo prêmio. Obrigado a todos os meus companheiros e o staff técnico sem vocês não seria possível 🙏🏽👏🏽💪🏽 e que honra receber o prêmio das mãos do FENOMENO @Ronaldo pic.twitter.com/2I7sMFqi3T — Neymar Jr (@neymarjr) 13 травня 2018 р.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар попросил руководство клуба о трансфере в Реал, однако парижский клуб отрицает любую возможность продажи футболиста.

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