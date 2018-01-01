Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ПСЖ опровергнул возможность продажи Неймара

Комментариев: 0
Парижский клуб заявил, что Неймар не продается.
Неймар
Неймар
Getty Images

Руководство ПСЖ отрицает возможность продажи форварда команды Неймара в летнее трансферное окно.

Читай также: Неймар сделал новую татуировку на руке

“Мы не устанавливали цену на Неймара, ведь он не продается. Ни у какого клуба нет шансов договориться о его трансфере“, - приводит слова источника в ПСЖ Marca.

Ранее в СМИ появилась информация, что ПСЖ установил заоблачную цену на Неймара, а отец футболиста обратился за помощью в осуществлении трансфера к агенту Пини Захави.

Отмечалось, что сам Неймар сообщил ПСЖ о намерении покинуть команду.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь