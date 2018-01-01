ПСЖ опровергнул возможность продажи Неймара
Парижский клуб заявил, что Неймар не продается.
Руководство ПСЖ отрицает возможность продажи форварда команды Неймара в летнее трансферное окно.
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“Мы не устанавливали цену на Неймара, ведь он не продается. Ни у какого клуба нет шансов договориться о его трансфере“, - приводит слова источника в ПСЖ Marca.
Ранее в СМИ появилась информация, что ПСЖ установил заоблачную цену на Неймара, а отец футболиста обратился за помощью в осуществлении трансфера к агенту Пини Захави.
Отмечалось, что сам Неймар сообщил ПСЖ о намерении покинуть команду.
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