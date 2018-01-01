Неймар попросил ПСЖ о трансфере в Реал - Marca

Бразильский форвард уговаривает ПСЖ отпустить его обратно в Испанию.

В преддверии летнего трансферного окна появляется все больше информации о скором уходе форварда ПСЖ Неймара из команды.

Читай также: Роналдо: Сейчас переход Неймара из ПСЖ в Реал невозможен

Как сообщает Marca, бразилец уведомил руководство клуба о своем желании покинуть команду и попросил их провести переговоры с Реалом. Кроме того, отец Неймара уже связался с футбольным агентом Пини Захави с поручением оформить этот трансфер.

Читай также: Легендарный игрок Барселоны: Неймару нужно уйти из ПСЖ

Вопрос о переходе форварда из ПСЖ в Реал будет решаться на самом высоком уровне. ПСЖ уже поставил заоблачный ценник на Неймара в размере 260 миллионов евро, но, по информации источника, сумма сделки может достигнуть 300 миллионов евро.

Зарплата нападающего в Реале с учетом подписного бонуса может составить около 40 миллионов евро в год.

Напомним, президент Реала Флорентино Перес хочет подписать Неймара и Мохамеда Салаха, чтобы создать атакующее трио с Криштиану Роналду на острие.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.