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Неймар попросил ПСЖ о трансфере в Реал - Marca

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Бразильский форвард уговаривает ПСЖ отпустить его обратно в Испанию.
Неймар
Неймар
Getty Images

В преддверии летнего трансферного окна появляется все больше информации о скором уходе форварда ПСЖ Неймара из команды.

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Как сообщает Marca, бразилец уведомил руководство клуба о своем желании покинуть команду и попросил их провести переговоры с Реалом. Кроме того, отец Неймара уже связался с футбольным агентом Пини Захави с поручением оформить этот трансфер.

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Вопрос о переходе форварда из ПСЖ в Реал будет решаться на самом высоком уровне. ПСЖ уже поставил заоблачный ценник на Неймара в размере 260 миллионов евро, но, по информации источника, сумма сделки может достигнуть 300 миллионов евро.

Зарплата нападающего в Реале с учетом подписного бонуса может составить около 40 миллионов евро в год.

Напомним, президент Реала Флорентино Перес хочет подписать Неймара и Мохамеда Салаха, чтобы создать атакующее трио с Криштиану Роналду на острие. 

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, трансфер, Реал, чемпионат Испании по футболу
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