Игроки ПСЖ вступились за хавбека и потребовали у руководства выплатить ему бонусы

Хатем Бен-Арфа ни разу не вышел на поле в текущем сезоне, но команда его поддержала.

Футболисты ПСЖ обратились к руководству клуба с требованием выплатить хавбеку команды Хатему Бен Арфе бонус за победу в чемпионате Франции.

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Как сообщает L'Equipe, партнеры по команде поддержали футболиста, который ни разу не сыграл в текущем сезоне из-за конфликта с главным тренером команды Унаи Эмери. Руководство ПСЖ не намерено выполнять требование футболистов.

Хавбек защищает цвета ПСЖ с 2016 года. За это время он провел 32 матча, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Напомним, полузащитник ПСЖ Хатем Бен Арфа сообщил, что в конце сезона уходит из команды.

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