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Отец Неймара обратился к агенту с просьбой оформить трансфер сына - СМИ

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В летнее трансферное окно Неймар может сменить клуб.
Неймар
Неймар
Getty Images

Форвард ПСЖ Неймар может покинуть команду ближайшим летом.

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Трансфером бразильца занялся его отец - во вторник, 24 апреля, он прибыл в Париж на встречу с агентом Пини Захави, который способствовал переходу Неймара из Барселоны в ПСЖ.

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Как сообщает Liberation со ссылкой на свой источник, Неймар-старший попросил Захави организовать переход сына в другой европейский топ-клуб. При этом не рассматриваются варианты перехода в английские клубы, а также вариант с Баварией из-за высокой суммы сделки.

Возвращение в Барселону тоже невозможно, поэтому единственным реальным вариантом для Неймара остается мадридский Реал.

Напомним, ПСЖ установил заоблачную цену на Неймара.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, трансфер
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