ПСЖ поставил заоблачный ценник на Неймара - AS
Форвард ПСЖ Неймар сможет покинуть парижский клуб и уйти в Реал, если за него заплатят 260 миллионов евро.
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Как сообщает AS, только при получение этой суммы компенсации парижане готовы отпустить звездного форварда, которого они купили за 222 миллиона евро у Барселоны. По информации издания, представители Королевского клуба дважды встречались с Неймаром в Бразилии, где он восстанавливался после травмы.
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Бразилец не против перейти в Реал, однако “сливочные“ могут отказаться от этого трансфера из-за завышенного ценника. Если Реал все же заплатит эту сумму, то Неймар во второй раз станет самым дорогим игроком в мире.
Напомним, легендарный игрок Реала Роналдо считает, что трансфер Неймара в мадридский клуб этим летом невозможен.
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