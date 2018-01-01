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Забавный эпизод с тренером Марселя, который покатался по газону из-за решения судьи

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Руди Гарсия повеселил болельщиков.

Марсель обыграл Ниццу со счетом 2:1 в матче 36-го тура чемпионата Франции.

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Во время встречи произошел забавный инцидент - арбитр Антони Готье не назначил пенальти в пользу Марселя, что расстроило главного тренера команды Руди Гарсию. 54-летний наставник схватился за голову лежа на газоне и немного покатался по нему.

Ранее сообщалось, что в Германии судья вернул команды с перерыва и назначил пенальти из-за видеоповтора.

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Теги: Руди Гарсия, Марсель, чемпионат Франции по футболу, футбол, видео, прикол
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