ПСЖ попытается подписать игрока Тоттенхэма и предложит 113 миллионов - СМИ
Руководство ПСЖ в летнее трансферное окно попытается подписать полузащитника Тоттенхэма Кристиана Эриксена.
Читай также: ПСЖ попытается подписать еще одного игрока Барселоны - Don Balon
По информации Daily Express, парижский клуб готов заплатить англичанам 100 миллионов фунтов (около 113 миллионов евро) за хавбека. В Париже считают, что Эриксен сможет сыграть ключевую роль в перестройке команды под руководством нового тренера.
Читай также: У Неймара и Кавани был конфликт в начале сезона
В текущем сезоне Эриксен провел 34 матча в АПЛ, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач, однако за пять сезонов Тоттенхэме датчанин не выиграл ни одного трофея.
Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Унаи Эмери покинет должность в конце сезона.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил