ПСЖ попытается подписать игрока Тоттенхэма и предложит 113 миллионов - СМИ

ПСЖ вновь готовит крупную сумму денег на трансфер.

Руководство ПСЖ в летнее трансферное окно попытается подписать полузащитника Тоттенхэма Кристиана Эриксена.

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По информации Daily Express, парижский клуб готов заплатить англичанам 100 миллионов фунтов (около 113 миллионов евро) за хавбека. В Париже считают, что Эриксен сможет сыграть ключевую роль в перестройке команды под руководством нового тренера.

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В текущем сезоне Эриксен провел 34 матча в АПЛ, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач, однако за пять сезонов Тоттенхэме датчанин не выиграл ни одного трофея.

Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Унаи Эмери покинет должность в конце сезона.

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