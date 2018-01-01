Полузащитник ПСЖ раздумывает об уходе из команды

Анхель Ди Мария не уверен относительно своего будущего в ПСЖ.

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария прокомментировал возможное назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера команды вместо Унаи Эмери, который летом покинет клуб, а также рассказал о своем будущем в Париже.

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"Тухель? Я совершенно его не знаю, ничего не могу сказать. Также нельзя и сказать, останусь ли я в ПСЖ или нет. Это решение мы с клубом примем вместе. Нам необходимо постоянно контактировать.

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У нас еще две игры в этом сезоне, а что будет дальше - посмотрим. Вопрос о будущем футболиста решает клуб, а не тренер. В большинстве случаев тренеру нечего сказать по поводу игроков", - приводит слова Ди Марии Bild со ссылкой на France Football.

Напомним, Томас Тухель, который возглавит ПСЖ этим летом, планирует провести кадровые перестановки в составе.

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