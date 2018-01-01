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ПСЖ вновь попытается подписать игрока Барселоны - Don Balon

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Теперь в шорт-лист ПСЖ попал Усман Дембеле.
Усман Дембеле
Усман Дембеле
Getty Images

В летнее трансферное окно ПСЖ планирует приобрести 20-летнего нападающего Барселоны Усмана Дембеле. Об этом сообщает Don Balon.

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В подписании контракта с французом заинтересован экс-тренер дортмундской Боруссии Томас Тухель, который в конце сезона возглавит ПСЖ вместо Унаи Эмери. Отмечается, что каталонцы не против отправить Дембеле в аренду, чтобы он набрался опыта и повысил свои игровые качества.

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Дембеле перешел в Барселону из дортмундской Боруссии летом 2017 года за 105 миллионов евро. В текущем сезоне форвард из-за травмы принял участие всего лишь в 14-ти матчах чемпионата Испании, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Напомним, юный форвард Барселоны Усман Дембеле планирует оставаться в Барселоне долгое время.

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Теги: ПСЖ, Томас Тухель, чемпионат Франции по футболу, Усман Дембеле, Барселона, чемпионат Испании по футболу, футбол
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