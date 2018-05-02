Роналдо: Сейчас переход Неймара из ПСЖ в Реал невозможен
Легендарный игрок Реала и сборной Бразилии Роналдо уверен, что форвард ПСЖ Неймар этим летом не переедет в Мадрид.
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"Неймар перешел в ПСЖ за огромную сумму, и клуб явно не нуждается в деньгах. ПСЖ просто невозможно заставить продать Неймара, хоть им интересуется Реал или любой другой клуб.
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Возможно, спустя несколько лет эта сделка сможет осуществиться, но сейчас переход Неймара из ПСЖ в Реал невозможен. Неймар молод, и у него большое будущее.
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Ему действительно нравится Париж, и он приехал туда недавно, сменив обстановку и покинув Барселону", - приводит слова Роналдо Cadena Ser.
Ранее сообщалось, что президент Реала Флорентино Перес хочет создать атакующее трио Неймар - Салах - Роналду.
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