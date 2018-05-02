У Неймара и Кавани был конфликт в начале сезона

Между игроками ПСЖ были сложные взаимоотношения.

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани рассказал, что в начале сезона у него был конфликт со звездным новичком команды Неймаром, однако проблема осталась в прошлом и они вместе работают на благо клуба.

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“Да, это правда, у нас с Неймаром были серьезные проблемы. И мы все обсудили. Я сказал, что очень хочу, чтобы он выиграл свои индивидуальные награды, но при этом он должен ставить командные цели на первое место.

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Мой контракт с клубом рассчитан до 2020 года, и мне нравится играть в ПСЖ. Я хочу достичь той цели, которая стоит перед командой. Наша цель - это победа в Лиге чемпионов“, - приводит слова Кавани RMC Sport.

Напомним, форвард ПСЖ Эдинсон Кавани побил рекорд Златана Ибрагимовича и стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате Франции.

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