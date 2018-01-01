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У игрока Тулузы в раздевалке украли часы

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Макс Градель подозревает партнеров по команде.
Макс Градель
Макс Градель
Getty Images

У полузащитника Тулузы Макса Граделя в раздевалке команды украли часы Rolex, которые оцениваются в несколько тысяч евро.

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Как сообщает La Dépêche du Midi, инцидент произошел в середине прошлого месяца. Ивуарийский футболист подозревает в воровстве кого-то из партнеров по команде. Градель начал расследование по этому поводу.

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Тулуза арендовала Граделя у Борнмута в августе 2017 года. В текущем сезоне хавбек провел 26 матчей в чемпионате Франции, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что в Полтаве обокрали квартиру игрока Ворсклы в то время, пока он был в Киеве на матче с Динамо.

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Теги: Тулуза, чемпионат Франции по футболу, футбол, вне игры, кража, часы
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