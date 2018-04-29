Кавани побил рекорд Ибрагимовича и стал лучшим бомбардиром ПСЖ в чемпионате Франции

Эдинсон Кавани забил 115 голов за парижский клуб в Лиге 1.

ПСЖ сыграл в результативную ничью с Генгамом (2:2) в матче 35-го тура чемпионата Франции.

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Форвард парижского клуба Эдинсон Кавани отличился дублем. Эти голы стали для уругвайца 114-м и 115-м в составе ПСЖ в Лиге 1. Таким образом, Кавани побил рекорд Златана Ибрагимовича и стал лучшим бомбардиром в истории столичного клуба в чемпионате Франции.

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Поздравить Кавани с этим достижением пришел президент клуба Нассер Аль-Хелайфи, который подарил специальную футболку с цифрой 115.

📸 Le Président Nasser Al-Khelaïfi est venu féliciter @ECavaniOfficial pour son nouveau record ! 🙌 🇺🇾 pic.twitter.com/X1jKjGCKtS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 29 квітня 2018 р.

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