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Кавани побил рекорд Ибрагимовича и стал лучшим бомбардиром ПСЖ в чемпионате Франции

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Эдинсон Кавани забил 115 голов за парижский клуб в Лиге 1.
Эдинсон Кавани
Эдинсон Кавани
twitter.com/ECavaniOfficial

ПСЖ сыграл в результативную ничью с Генгамом (2:2) в матче 35-го тура чемпионата Франции.

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Форвард парижского клуба Эдинсон Кавани отличился дублем. Эти голы стали для уругвайца 114-м и 115-м в составе ПСЖ в Лиге 1. Таким образом, Кавани побил рекорд Златана Ибрагимовича и стал лучшим бомбардиром в истории столичного клуба в чемпионате Франции.

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Поздравить Кавани с этим достижением пришел президент клуба Нассер Аль-Хелайфи, который подарил специальную футболку с цифрой 115.

Смотри также, как нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани забил эффектный гол ножницами в ворота сборной Чехии в товарищеском матче.

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Теги: Эдинсон Кавани, Златан Ибрагимович, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, рекорд
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