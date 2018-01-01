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Официально: Эмери покинет пост главного тренера ПСЖ

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Унаи Эмери во время прямой трансляции пресс-конференции сообщил о своем решении.
Унаи Эмери
Унаи Эмери
Getty Images

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери во время официальной пресс-конференции сообщил, что покинет занимаемую должность в конце этого сезона.

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“В конце сезона я ухожу из ПСЖ. Я хочу поблагодарить президента клуба Нассера Аль-Хелайфи, спортивного директора Антеро Энрике, наших болельщиков и футболистов за эти два сезона“, - сказал Эмери в прямом эфире, транслируемом на официальном сайте ПСЖ.

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46-летний испанец встал у руля ПСЖ летом 2016 года. За два сезона он выиграл чемпионат Франции и Кубок Франции, дважды завоевал Кубок французской лиги и Суперкубок Франции. В этом году он также вывел ПСЖ в финал Кубка Франции, который состоится во вторник, 8 мая.

Ранее сообщалось, что после 22-х лет работы Арсен Венгер покинет должность главного тренера Арсенала.

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Теги: Унаи Эмери, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, тренер, отставка
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