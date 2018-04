Официально: Эмери покинет пост главного тренера ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери во время официальной пресс-конференции сообщил, что покинет занимаемую должность в конце этого сезона.

“В конце сезона я ухожу из ПСЖ. Я хочу поблагодарить президента клуба Нассера Аль-Хелайфи, спортивного директора Антеро Энрике, наших болельщиков и футболистов за эти два сезона“, - сказал Эмери в прямом эфире, транслируемом на официальном сайте ПСЖ.

