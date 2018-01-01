Тренер Нанта не нашел место для парковки и пропустил празднование 75-летия клуба

Клаудио Раньери рассказал, почему отсутствовал на праздновании юбилея Нанта.

Главный тренер Нанта Клаудио Раньери пропустил празднование 75-летия клуба, за что подвергся критике со стороны болельщиков. Специалист рассказал, что не смог прийти на мероприятие из-за того, что не нашел место для парковки.

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"Я приехал к месту празднования, однако парковка была забита. Мы попытались найти хотя бы одно свободное место, но его не было. Поэтому я сообщил президенту клуба, что меня не будет на церемонии.

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А после этого мне пришлось в срочном порядке поехать в аэропорт и на частном самолете вылететь в Лондон. Мне сообщили, что в моей квартире протек потолок из-за сильного дождя, и нужно было решить эту проблему", - приводит слова Раньери Football Italia.

Ранее сообщалось, что тренер Нанта Клаудио Раньери рассказал о конфликте с Жозе Моуринью.

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