Экс-игрок и тренер сборной Франции умер в возрасте 70 лет

Бывший игрок и тренер сборной Франции Анри Мишель умер в возрасте 70-ти лет. Об этом на своей официальной страничке в Twitter сообщил Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) .

"Анри Мишель, легендарная личность французского футбола, оставил нас этим утром на 70-м году жизни. UNFP искренне соболезнует его семье и близким", - написано в сообщении.

Henri Michel, monument du football français, nous a quitté ce matin dans sa 70e année. L'UNFP adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches #RIP pic.twitter.com/5mu59hiBaW

Анри Мишель был игроком сборной Франции с 1967 по 1980 год, позже он тренировал молодежную сборную, а с 1984 по 1988 год тренировал основную национальную команду. В 1984 году в качестве тренера привел сборную Франции к победе на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Также Мишель тренировал команды Камеруна, Марокко, ОАЭ, Туниса, Кот-д'Ивуара и другие.

Legendary football manager Henri Michel, who managed eight national teams, has died aged 70. Rest in peace.



🇫🇷🇨🇲🇲🇦🇦🇪🇹🇳🇨🇮🇬🇶🇰🇪 pic.twitter.com/6MLfKTFG2o