Алвес: Завтра бы вернулся в Барселону, если бы мне позвонили
Защитник Дани Алвес выступал за Барселону с 2008 по 2016 год, а после ухода сыграл сезон в Ювентусе и стал чемпионом Италии, а в этом году завоевал титул чемпиона Франции в составе ПСЖ. Однако 34-летний футболист признал, что готов вернуться в каталонский клуб.
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“Я завтра бы вернулся в Барселону, если бы мне позвонили. Барселона - это мой дом, поэтому бессмысленно отрицать, что я хотел бы вновь сыграть там.
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В тоже время я покинул клуб с обидой. Я бился за Барселону, я творил ее историю вместе с другими. Я выиграл с ней 23 титула за 8 лет. Я до последнего дня помогал команде, а со мной расстались и не проявили никакого уважения“, - приводит слова Алвеса Goal.com.
Just a phone call away… 📱 pic.twitter.com/RrJqzs1hS4— B/R Football (@brfootball) 23 апреля 2018 г.
Напомним, игрок ПСЖ Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в истории. С этим событием его поздравил партнер по команде Неймар.
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