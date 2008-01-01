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Алвес: Завтра бы вернулся в Барселону, если бы мне позвонили

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Защитник ПСЖ Дани Алвес хотел бы вернуться в каталонский клуб.
Дани Алвес
Дани Алвес
Getty Images

Защитник Дани Алвес выступал за Барселону с 2008 по 2016 год, а после ухода сыграл сезон в Ювентусе и стал чемпионом Италии, а в этом году завоевал титул чемпиона Франции в составе ПСЖ. Однако 34-летний футболист признал, что готов вернуться в каталонский клуб.

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“Я завтра бы вернулся в Барселону, если бы мне позвонили. Барселона - это мой дом, поэтому бессмысленно отрицать, что я хотел бы вновь сыграть там.

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В тоже время я покинул клуб с обидой. Я бился за Барселону, я творил ее историю вместе с другими. Я выиграл с ней 23 титула за 8 лет. Я до последнего дня помогал команде, а со мной расстались и не проявили никакого уважения“, - приводит слова Алвеса Goal.com.

Напомним, игрок ПСЖ Дани Алвес стал самым титулованным футболистом в истории. С этим событием его поздравил партнер по команде Неймар.

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Теги: Дани Алвес, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Барселона, футбол
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